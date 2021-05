Ue: Commissione, emessa settima obbligazione per Sure, valore 14,137 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver emesso ieri un'obbligazione sociale a doppia tranche da 14,137 miliardi di euro suddivisa in due distinte scadenze: 8,137 miliardi di euro a luglio 2029 e 6 miliardi di euro a gennaio 2047. Con questa settima emissione obbligazionaria nell'ambito del programma Sure, la Commissione ha emesso un totale di 90 miliardi di euro per i Paesi dell'Ue per aiutarli a sostenere programmi di occupazione a breve termine e mantenere le persone al lavoro. Il commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio e dell'amministrazione, ha dichiarato che "questa è la settima volta che la Commissione è andata sul mercato per Sure". Ed è "la settima volta che abbiamo attirato un forte interesse da parte degli investitori. Queste sette operazioni di successo per un valore complessivo di quasi 90 miliardi di euro hanno affermato l'Ue, nel corso di soli sette mesi, come un emittente di obbligazioni denominate in euro, con un rating elevato, aprendo la strada al programma Next Generation Eu che inizierà presto". (segue) (Beb)