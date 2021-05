Ue: Commissione, emessa settima obbligazione per Sure, valore 14,137 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri beneficiari cinque giorni lavorativi dopo l'emissione. Finora l'Ue ha trasmesso 75,5 miliardi di euro a 17 Paesi dell'Ue grazie alle prime sei emissioni Eu Sure. Sono 19 gli Stati membri dell'Ue che dovrebbero ricevere un totale di 94,3 miliardi di euro di sostegno finanziario nell'ambito di Sure. I Paesi possono ancora presentare richieste per ricevere sostegno finanziario sotto Sure che ha una potenza complessiva fino a 100 miliardi di euro. (Beb)