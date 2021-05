Roma: Raggi, sgomberato un altro insediamento abusivo in zona Tor di Quinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro insediamento abusivo è stato scoperto e sgomberato dagli agenti del Corpo di polizia locale di Roma Capitale. Ieri mattina alcune delle baracche che sorgevano in prossimità del fiume Tevere, in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, sono state abbattute. Una baraccopoli nascosta, con strutture fatiscenti allestite proprio a ridosso della pista ciclabile". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ringrazio la polizia locale che, a seguito di vari sopralluoghi, ha eseguito questa operazione così delicata nel migliore dei modi: finora sono state smantellate 2 baracche ed è stato reso inaccessibile l'ingresso a una struttura in muratura, per evitare nuove occupazioni. Le restanti 3 baracche saranno rimosse nei prossimi giorni. L’intervento è stato eseguito in accordo con il Municipio XV che ha messo a disposizione i mezzi per l'abbattimento", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)