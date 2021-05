Iraq: responsabile missione Onu lancia appello all'unità nella regione del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, ha lanciato un appello per l’unità all’interno della Regione autonoma del Kurdistan, sottolineando l’importanza delle relazioni con la Repubblica federale irachena. In un comunicato stampa, l’inviata Onu ha osservato che l’autonomia di cui gode oggi la regione del Kurdistan “non deve essere data per scontata”, ricordando che per mantenere questa condizione in futuro “sarà essenziale il senso di unità”. Per la Hennis-Plasschaert una regione autonoma curda solida "rafforzerà la repubblica federale irachena, non solo a livello interno, ma anche internazionale". "Il Kurdistan non dovrebbe rimanere diviso fra verde e giallo o qualsiasi altro colore", ha dichiarato la diplomatica Onu, facendo riferimento ai colori dei due principali partiti politici: il Partito democratico del Kurdistan (Pdk), attualmente al governo, e l'Unione patriottica del Kurdistan (Upk). La responsabile della missione Onu ha ribadito "l'importanza dell'opportunità di stendere una Costituzione regionale comune che funga da contratto sociale, garante dei diritti di tutte le componenti e comunità del Kurdistan iracheno". Hennis-Plasschaert ha concluso ricordando l'appuntamento delle elezioni legislative irachene del 10 ottobre, a sua detta "fondamentali per le future relazioni fra Baghdad ed Erbil".(Irb)