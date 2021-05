Sanità: Sileri, accordo ministero-Carabinieri su ricognizione Rsa per tutela anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato appena firmato il protocollo d’intesa tra il ministero della Salute e l’Arma dei Carabinieri per la "Ricognizione delle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio nazionale". Ne dà notizia su Facebook il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che ringrazia "il ministero, la Commissione della riforma per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, presieduta da monsignor Paglia, e l’Arma dei Carabinieri che è sempre vicina alla gente ed appartiene alla gente". Il protocollo, spiega ancora Sileri, prevede: "La mappatura a livello comunale delle residenze socio-assistenziali (case di riposo, case alloggio, case famiglia) presenti in tutto il territorio nazionale, la realizzazione di una anagrafe delle Rsa recante il numero delle strutture operative, la rispettiva capacità ricettiva, le modalità organizzative e ogni altro aspetto d’interesse. È un accordo importante, che rafforza la tutela del bene più prezioso e unico che abbiamo: i nostri anziani". (Rin)