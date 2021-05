Speciale difesa: viceministro Esteri ceco, l'Europa centro-orientale avverte la sua vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca esprime la sua profonda gratitudine ad alleati e partner per la solidarietà di fronte all'ostilità russa. Lo ha detto Martin Povejsil, viceministro degli Esteri della Repubblica Ceca con delega alla sicurezza e alle questioni multilaterali, intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Berlino. Ospite di una discussione sulle aspettative e sul contributo dell'Europa centro-orientale alla sicurezza e alla difesa europee, Povejsil ritiene la Russia e il suo comportamento aggressivo una delle priorità di sicurezza per l'Europa. "Abbiamo urgente bisogno di una discussione approfondita sull'approccio tattico e strategico a questo problema. Siamo sicuri che il Consiglio Ue che si terrà tra alcuni giorni se ne occuperà", ha detto il viceministro. Per la Repubblica Ceca non è una sorpresa che sul caso di Vrbetice la maggiore solidarietà sia arrivata dai Paesi del Gruppo di Visegrad e da quelli baltici. (Geb)