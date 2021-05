Speciale difesa: Usaf annuncia nuova linea produzione per 128 caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica degli Stati Uniti (Us Air Force, Usaf) ha annunciato ufficialmente l'apertura di una nuova linea di produzione del caccia di quarta generazione F-16 presso lo stabilimento Lockheed Martin di Greenville, Carolina del Sud. La linea sarà allestita per realizzare 128 caccia per conto di cinque partner militari: Bahrein, Bulgaria, Marocco, Slovacchia e Taiwan. Secondo l’Usaf il contratto vale circa 14 miliardi di dollari e riguarda la produzione fino al 2026 dell’F-16 Block 70/72, la variante più recente del caccia multiruolo prodotto da Lockheed Martin, dotato di nuove funzionalità basate sull'avanzata configurazione F-16V. Attualmente, più di 2.000 F-16 sono in servizio con l'Usaf e 2.500 operativi con altri 25 Paesi. (Nys)