Speciale difesa: Russia, tribunale respinge appello Navalnyj per procedimento penale su avvelenamento

- Il tribunale militare russo del distretto occidentale ha respinto l'appello di Aleksej Navalnyj nei confronti del Comitato investigativo per il mancato avvio di un procedimento penale sull'avvelenamento di cui è stato vittima lo scorso agosto a Tomsk. È quanto reso noto dai media russi, con riferimento alla decisione del tribunale. La difesa di Navalny ha impugnato la decisione del 235mo tribunale militare di guarnigione, che il 22 marzo ha respinto la denuncia sull'inerzia del Comitato investigativo. I sostenitori dell'oppositore hanno chiesto agli investigatori militari di aprire un procedimento penale contro agenti dell'Fsb dopo il ricovero, incontrando il rifiuto dell'organo di sicurezza. Un ricorso per inerzia è stato presentato anche nei confronti del dipartimento del Comitato investigativo per i trasporti della Siberia occidentale. La posizione delle autorità Russe si basa sui referti dei medici dell'ospedale di Omsk, dove l'attivista è stato ricoverato immediatamente dopo il malore in aereo, secondo i quali non ci sarebbero tracce di avvelenamento negli esami di Navalnyj. L'attivista, secondo i medici di Omsk, sarebbe stato colpito da uno scompenso metabolico. (Rum)