Speciale difesa: generale Graziano, Stati membri dell'Ue mostrino unità d'intenti

- L'unità d'intenti tra gli Stati membri è la precondizione affinché l'Ue possa giocare “in Serie A, dove i veri portatori di interessi contribuiscono a plasmare il futuro ordine mondiale”. È quanto affermato dal presidente del Comitato militare dell'Ue, il generale Claudio Graziano, nell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc), in corso in modalità virtuale. I Paesi europei devono quindi, secondo Graziano, “parlare con una sola voce e sostenere il loro impegno nei confronti del progetto dell'Ue”. Per il generale, “l'Ue è formata dai suoi Stati membri e spetta a loro, a nessun altro, sostenere le iniziative concordate”, dando attuazione al livello di ambizione concordato dell'Ue. Ora, ha evidenziato il generale, “la realtà è che dobbiamo colmare il divario tra il dire e il fare, dichiarazioni e azioni nel campo della sicurezza e della difesa, consapevoli che la posta in gioco è la credibilità dell'Ue”. Gli Stati membri “possono certamente evitare questa situazione, sostenendo il potenziale unico che solo l'Ue, tra tutte le organizzazioni internazionali, può esprimere nel progettare la sicurezza”. L'Europa dispone, infatti, di un “approccio integrato” formato da “tutti gli strumenti della potenza: diplomatico, informativo, economico e sì, anche militare”. Al riguardo, Graziano ha osservato: “Sappiamo per esperienza che se una crisi non può essere affrontata con mezzi puramente militari, nessuna crisi può essere risolta senza mezzi militari”. (Geb)