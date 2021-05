Speciale difesa: Bielorussia, al via esercitazioni non pianificate delle forze missilistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bielorussia è iniziata una verifica non programmata della prontezza al combattimento delle forze missilistiche. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero della Difesa della Bielorussia. In questa esercitazione non preannunciata saranno coinvolte fino a cento unità di equipaggiamento e oltre 500 militari. "Sotto la guida del capo delle forze missilistiche e di artiglieria delle forze armate, il generale Gennadij Kozlovskij, è iniziato un controllo della prontezza al combattimento delle forze missilistiche delle forze armate della Bielorussia. Saranno unità militari e subunità di sistemi missilistici tattici Tochka-U, sistemi a lancio multiplo Polonez, Smerch, Uragan", ha annunciato l'ufficio stampa del ministero della Difesa di Minsk su Telegram. (Rum)