Speciale difesa: Libia, sostegno a processo di pace e elezioni al centro missione Kubis nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del Regno Unito alle elezioni che si terranno in Libia il prossimo 24 dicembre, il ritiro dei mercenari e delle forze straniere dal Paese e l’avanzamento del processo di pace: sono stati questi i temi al centro degli incontri organizzati durante la visita a Londra dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubis. Lo riferisce una nota della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Durante la sua permanenza nel Regno Unito, Kubis ha avuto colloqui sulla situazione del processo politico e l’organizzazione delle elezioni con il ministro di Stato per il Medio Oriente e il Nordafrica, James Cleverly, e con il capo per il dipartimento per il Nord Africa George Hodgson, con i quali ha discusso della situazione del processo politico in Libia e l’importanza di tenere elezioni il 24 dicembre. La situazione in Libia e nella regione più ampia, in particolare dal punto di vista della sicurezza, è stata invece al centro degli incontri tra Kubis e il vicecapo di Stato maggiore della Difesa britannico, il generale Roly Walker. L'inviato speciale Jan Kubis ha anche incontrato Martin Reynolds, principale segretario privato del primo ministro, con il quale ha discusso il sostegno del Regno Unito, al popolo e alle autorità libiche. Secondo quanto si legge nella nota dell’Unsmil, Kubis ha concluso la sua visita nel Regno Unito partecipando alla tavola rotonda sull'allentamento della tensione in Libia insieme a numerosi funzionari governativi con varie competenze. (Res)