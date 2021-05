Speciale difesa: Ue-Usa, generale Graziano, partenariato forza trainante per sicurezza globale più stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato tra Ue e Stati Uniti ha “tutte le potenzialità per essere la forza trainante per uno scenario di sicurezza globale più stabile”. La “lista delle priorità” di Europa e Usa deve essere guidata “non da obiettivi divergenti, ma da impegni concomitanti”. È quanto affermato dal presidente del Comitato militare dell'Ue, il generale Claudio Graziano, nell'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc), in corso in modalità virtuale. Il generale ha poi evidenziato come il numero di partner dell'Ue per la difesa è la sicurezza sia “in costante crescita, soprattutto in quelle regioni in cui le tensioni e le sfide ai beni comuni globali richiedono una risposta urgente e unitaria”. Questo è il caso dell'Indo-Pacifico, dove per Graziano “negli ultimi anni abbiamo seriamente rafforzato i nostri impegni, fornendo e accogliendo un approccio collaborativo con e da Paesi come Corea, Vietnam e Giappone, solo per citarne alcuni”. Secondo il presidente del Comitato militare dell'Ue si tratta di “tutte nazioni disposte a lavorare insieme, affrontando preoccupazioni condivise: sicurezza marittima, minacce informatiche e ibride, terrorismo transnazionale, migrazioni irregolari, ma anche preservazione dell'ambiente marino dall'inquinamento e da altre minacce” (Geb)