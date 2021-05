Milano: aperto bando di gara per nove tra cascine e immobili dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono nove gli immobili dismessi di proprietà comunale per i quali è stato aperto un bando per l'alienazione e la concessione in locazione. La gara pubblica per la loro assegnazione è basata sugli elementi minimi e migliorabili delle proposte maggiormente qualificate pervenute al Comune durante la fase di manifestazione di interesse, avviata durante il 2020 e recentemente chiusa. Lo comunica una nota diffusa dal Comune di Milano, in cui l'assessore al Demanio, Roberto Tasca spiega che "asi avvia verso la conclusione un percorso durato diversi mesi che restituirà alla città una parte di luoghi rimasti per troppo tempo abbandonati. L'apertura della manifestazione di interesse per questi vecchi immobili, sparsi per i quartieri periferici di Milano, ha evidenziato l'interesse di numerosi operatori economici e sociali e questo è un altro segnale della ripresa in atto. Vorrei anche ringraziare il lavoro degli uffici del Demanio per aver censito decine di spazi dimenticati e di averli rimessi al servizio della città". L'indagine esplorativa riguardava 25 immobili del patrimonio in disuso ed era durata tre mesi, da giugno ad agosto dello scorso anno. L'attuale gara riguarda nove lotti. Successivamente sarà indetta una nuova gara per gli immobili rimanenti. (segue) (Com)