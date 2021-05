Milano: aperto bando di gara per nove tra cascine e immobili dismessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'asta ci sono quattro cascine che verranno concesse in diritto di superficie e che dovranno essere riqualificate: via Celio Paravia 22, via Taverna 72, via Taverna 85 e via Vittorini 22. Gara anche per gli immobili via Graf Arturo 29, via Rizzoli 13, per le due unità immobiliari di via Bianchi Espinoza 7 e l'area di via Marazzani. Gli immobili saranno aggiudicati applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con aggiudicazione della gara all'offerta che conseguirà il maggior punteggio. Il punteggio massimo attribuibile (al massimo 100 punti) si articola in 70 punti per l'offerta tecnica e 40 per l'offerta economica. Molta attenzione per i progetti prestanti: dovranno essere eco-sostenibili e avere ricadute positive per la vita del quartiere, con servizi da erogare per la collettività. Il bando si chiuderà alle ore 12 del 24 giugno 2021. (Com)