Turismo: Cassinelli e Porchietto (FI), serve corsia preferenziale vaccini in strutture ricettive

- Il settore alberghiero è tra i più colpiti dalla crisi provocata dalla pandemia sanitaria. Lo sottolineano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Claudia Porchietto. "Nel 2020 le strutture ricettive hanno registrato oltre 80 milioni di pernottamenti in meno con una perdita di oltre 30 miliardi di euro. L'ordine del giorno di Forza Italia approvato - annunciano - impegna il governo a valutare la proposta di Federalberghi di prevedere per il personale delle strutture ricettive una corsia preferenziale per la somministrazione dei vaccini, allo scopo di permettere ai turisti in possesso di pass vaccinale di poter usufruire in sicurezza già nel mese di giugno delle strutture alberghiere e ricettive. Con Forza Italia un cambio di passo verso la libertà", concludono Cassinelli e Porchietto. (Com)