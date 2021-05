Medio Oriente: Bonfrisco (Lega), Ue ambigua con Israele, Consiglio elabori piano per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione Europea ambigua con Israele: il Consiglio deve elaborare un nuovo piano strategico per la pace. A dirlo in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega membro della commissione Affari esteri (Afet) e della delegazione per le relazioni con Israele (D-Il), a margine dell’intervento in sessione plenaria del Parlamento europeo relativo alle dichiarazione del vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza - strategia dell'Ue verso Israele-Palestina. "Ho presentato una proposta di risoluzione del Parlamento europeo per un nuovo piano strategico europeo comune a favore della sicurezza, stabilità e sviluppo per una coesistenza possibile del popolo israeliano e palestinese - spiega Bonfrisco -. Ma non basta. Ieri al Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ho ricordato che Israele è il partner più affine e importante per l’Europa, un difensore dell'ordine internazionale basato su regole. Israele ha una società inclusiva, pluralista ed è un campione nella scienza e nella tecnologia. Al contrario, l’Iran e Hamas sponsorizzano il terrorismo, l’odio e il rancore, sono nemici della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e della dignità umana. Per questo credo che l’Unione europea debba abbandonare gli equivoci e impegnarsi a costruire la pace insieme a Israele", conclude Bonfrisco.(Com)