Polonia: Covid, settore alberghiero ha perso a maggio almeno 110 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle misure restrittive per il coronavirus, il settore alberghiero polacco a maggio ha perso almeno 500 milioni di zloty (110 milioni di euro). E' quanto ha dichiarato la Camera di commercio di settore (Ighp), ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Secondo l'organo, il 95 per cento degli hotel in Polonia è pronto ad accogliere nuovi ospiti in regime sanitario e riaprendo i ristoranti. Ad aprile le strutture che sono rimaste totalmente chiuse sono salite al 40 per cento e di quelle che hanno continuato a operare, seppur in modo ridotto, l'86 per cento ha dichiarato che la prenotazione delle stanze non è andata oltre il 20 per cento. Le cose non sono certo migliorate a maggio. La decisione di tenere gli alberghi chiusi nel primo fine settimana – in Polonia oltre al primo maggio si festeggia anche il 3 – ha determinato perdite significative. Ighp riferisce che la perdita media a maggio per una singola struttura è stata di 320 mila zloty (70 mila euro) e di 3,800 zloty (835 euro) per singola stanza. (Vap)