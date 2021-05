Galles: premier Drakeford appoggia idea di aumentare numero seggi del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro gallese Mark Drakeford ha appoggiato l'idea di un'aumento del numero di seggi del Parlamento di Cardiff, aggiungendo che vi sarebbe "un forte sostegno" in favore nell'idea tra i banchi del Senedd (il Parlamento gallese). Lo scorso anno, un rapporto compilato dal partito laburista e dal partito indipendentista Plaid Cymru aveva concluso che l'istituzione dovrebbe aumentare il proprio numero di seggi a 90 dagli attuali 60. L'idea era stata però boicottata dai conservatori e dal Brexit Party. Quello 90 è il numero di parlamentari dell'assemblea legislativa nordirlandese, mentre il numero di parlamentari scozzesi è attualmente di 129. Il partito Plaid Cymru e i liberal democratici hanno nuovamente espresso sostegno per l'idea, ma hanno anche affermato che vorrebbero vedere dei cambiamenti al sistema elettorale per riflettere al meglio il cambiamento degli equilibri che questo genererebbe. Il partito conservatore ha affermato invece che il Parlamento gallese dovrebbe concentrarsi "solamente sulla ripresa del Galles dalla pandemia", e non creare nuove poltrone. Qualsiasi cambiamento alla struttura dell'assemblea legislativa richiederebbe il sostegno di almeno 40 membri del Senedd, in quella che viene chiamata "super maggioranza" dagli addetti ai lavori. (Rel)