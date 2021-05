Ue: Bce, maggiori rischi per stabilità finanziaria dopo crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) vede maggiori rischi per la stabilità finanziaria nell'Eurozona a seguito della crisi del coronavirus. È quanto si apprende dal rapporto semestrale in materia, pubblicato oggi dall'Eurotower. Nel documento si afferma che “non si possono escludere tassi di insolvenza significativamente più elevati rispetto a prima della pandemia”. Il maggior numero di fallimenti potrebbe, a sua volta, mettere a dura prova gli Stati membri e le banche che hanno sostenuto le aziende durante la pandemia. Al riguardo, il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, ha dichiarato: “Un maggior carico del debito sulle società in Paesi con settori dei servizi più ampi potrebbe aumentare la pressione sui governi e sulle banche di questi stessi Stati”. Allo stesso tempo, la Bce ha avvertito che i potenziali rischi di credito potrebbero concretizzarsi soltanto con ritardo per gli istituti di credito. Pertanto, le banche dovrebbero prepararsi ai possibili fallimenti. Inoltre, secondo l'Eurotower, la redditività degli istituti di credito dell'Eurozona rimarrà relativamente debole. Per la Bce, infine, una sfida crescente per le banche è il cambiamento climatico, sia nella concessione di prestiti sia nella garanzia di finanziamenti. (Geb)