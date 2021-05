Difesa: ministro ucraino Taran, acquisteremo sistema Iron Dome contro missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina sta considerando di acquistare un sistema di difesa missilistica simile all’Iron dome, in uso ormai da quasi un decennio in Israele. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino, Andrii Taran, durante la sua visita all'impresa Motor Sich nella città di Zaporizhia, come riporta l’agenzia di stampa “Ukrinform”. "I recenti sviluppi in Israele hanno dimostrato la necessità di una difesa missilistica nel nostro Paese, e vorrei notare che l'Iron Dome è uno dei migliori esempi di difesa missilistica”, ha detto Taran. “L'anno scorso abbiamo iniziato alcune azioni per creare un sistema di difesa missilistica per l'Ucraina, e stiamo considerando l'acquisto di simile all'Iron Dome", ha specificato Taran. (Rum)