Ambiente: De Petris (Leu), modifica tutela in Costituzione, calendarizzare subito ddl in Aula

- Questa mattina la I commissione del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge di modifica della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, "di cui chiederemo l'immediata calendarizzazione in Aula, perché l’iter di modifica costituzionale è lungo e complesso. È un risultato storico, che introduce la protezione dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali del nostro ordinamento". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Liberi e uguali (Leu) a palazzo Madama, Loredana De Petris, che aggiunge: "All'articolo 9 viene enunciato infatti che la Repubblica italiana 'tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni' e che 'La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali'". Sino ad oggi "era stata - prosegue la capogruppo Leu - principalmente la Corte costituzionale, attraverso un'interpretazione estensiva di alcuni articoli, a ricostruire il diritto all'ambiente come connesso alla protezione della salute (art. 32) o del paesaggio (art. 9): per i nostri padri costituenti era infatti impossibile prevedere la centralità che la questione ambientale avrebbe assunto nei ultimi decenni, con la conseguente necessità di assorbire a livello costituzionale ciò che l'evoluzione culturale della società richiedeva a gran voce". (segue) (Rin)