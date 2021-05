Ambiente: De Petris (Leu), modifica tutela in Costituzione, calendarizzare subito ddl in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numerosi i tentativi - sottolinea De Petris - delle precedenti legislature sono tutti naufragati, nonostante molti ordinamenti europei abbiano da tempo concluso processi di revisione in tal senso: introduzione della tutela ambientale in quello greco, spagnolo, tedesco, francese e di quella animale nelle costituzioni di Germania, Austria, Svizzera e India, nonché nel Trattato di Lisbona in qualità di esseri senzienti. È del tutto evidente come tale adeguamento non sia più rinviabile, a causa del drammatico manifestarsi delle crisi climatica, ambientale e sociale, tra loro indistricabili e senza precedenti nella storia, che rischiano di compromettere in modo definitivo il destino delle future generazioni a cui questo disegno di legge apre le porte della nostra Costituzione. Di grande rilievo - conclude la capogruppo Leu - anche la modifica prevista all'articolo 41, che costituzionalizza il bilanciamento necessario tra la libertà dell'iniziativa economica privata e la protezione dell'ambiente, prevedendo che la prima non possa recare danno alla seconda e che possa altresì essere indirizzata a fini ambientali". (Rin)