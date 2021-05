Covid: Istituto Toniolo, pandemia porta giovani a sospensione scelte per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza da Covid-19 sta avendo un impatto rilevante sulla progettualità delle giovani generazioni, portando a una sospensione di scelte importanti legate alla transizione alla vita adulta. I dati di un’ampia indagine condotta a novembre 2020 dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, presenti nel volume “La condizione giovanile in Italia – Rapporto Giovani 2021” (ed. Il Mulino) promosso dalla Fondazione Toniolo e sostenuto da Fondazione Cariplo e Banca Intesa, mostrano come la ricaduta negativa sia strettamente legata all’incertezza lavorativa e al peggioramento della situazione economica. Tra gli intervistati che vivono ancora con i genitori il 26 per cento dichiara di rimanere a vivere con loro perché “sto ancora studiando”. Rispetto agli altri motivi a prevalere decisamente sono le difficoltà oggettive: oltre uno su tre afferma di non vivere autonomamente perché non in grado di affrontare i costi di un’abitazione (35 per cento) contro uno su cinque che dichiara “sto bene così” (20,7 per cento). I più in difficoltà sono evidentemente i giovani che non studiano più ma non hanno un lavoro (Neet). Il Rapporto Giovani 2021 fornisce un approfondimento delle condizioni in cui si trovano. I dati analizzati mostrano come la componente in maggior difficoltà sia quella che combina una protratta condizione di disoccupazione con disagiata situazione economica di partenza. Sono coloro che presentano i livelli peggiori di life satisfaction e alto rischio di esclusione sociale permanente, con rinuncia definitiva a solidi progetti di vita. (segue) (Rem)