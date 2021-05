Covid: Istituto Toniolo, pandemia porta giovani a sospensione scelte per futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le giovani generazioni rappresentano uno dei gruppi maggiormente colpiti da condizioni di vulnerabilità e fragilità economica. Le prime informazioni relative agli effetti dell’emergenza Covid-19 segnalano il reale rischio di un ulteriore peggioramento. I dati dell’indagine evidenziano un'alta percentuale di giovani (tra i 18 e i 34 anni) che dichiarano una non buona situazione economica personale (42,1 per cento) mentre uno su quattro (25,3 per cento) dà la stessa valutazione alla famiglia in cui vive. La crisi sanitaria ha, nel complesso, accentuato ulteriormente la dipendenza dalla famiglia di origine. È forte il rischio di diseguaglianze persistenti e di freno alla mobilità sociale se non si rafforzano i percorsi professionali e le politiche attive del lavoro. Come documentato nelle edizioni precedenti del “Rapporto Giovani”, l’Italia presentava già preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. La sicurezza di un buon reddito, data anche da un lavoro stabile, è considerata un prerequisito indispensabile dalla maggior parte degli intervistati per formare una propria famiglia. Tra gli uomini, in particolare, la percentuale di chi si trova bloccato nel percorso di autonomia perché non può permettersi una casa, è pari al 49 per cento dei Neet contro il 27 per cento circa di chi ha un lavoro stabile. La condizione di Neet, di cui abbiamo il record in Europa, comprime sia la valorizzazione delle nuove generazioni nei processi di sviluppo del Paese, che i progetti di vita dei singoli. La pandemia ha fatto lievitare ulteriormente la loro incidenza, non solo nella fascia giovane ma anche in quella giovane-adulta (25-34 anni): dal 28,9 per cento del 2019 al 30,7 per cento (con un divario dalla media europea salito da 11,6 a 12,3 punti percentuali, secondo i dati Eurostat). (segue) (Rem)