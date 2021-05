Covid: Istituto Toniolo, pandemia porta giovani a sospensione scelte per futuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati sulla scarsa conoscenza dei giovani di Garanzia giovani forniscono evidenza del fatto che a scuola e all’università generalmente non si parla degli strumenti principali che riguardano il lavoro delle nuove generazioni. Inoltre, solo circa la metà di chi ne ha beneficiato fornisce una valutazione positiva in termini di miglioramento delle competenze e di conoscenza del mercato del lavoro. L’auspicio è che la nuova Garanzia Giovani rilanciata in concomitanza con i finanziamenti di Next Generation Eu, riesca a superare i limiti sperimentati in passato”, ha commentato Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica e coordinatore scientifico Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo. “Particolare attenzione va data anche ai Neet tardivi (oltre i 30 anni) fuori dal target principale di Garanzia giovani. Si tratta di una componente particolarmente problematica che a fragilità pregresse ora somma l’impatto della pandemia in una fase cruciale della costruzione della propria vita adulta. In assenza di politiche adeguate alto è il rischio di cronicizzazione di tale condizione e di diventare destinatari passivi del reddito di cittadinanza”, ha concluso Rosina. (segue) (Rem)