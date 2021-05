Covid: Istituto Toniolo, pandemia porta giovani a sospensione scelte per futuro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremmo superare l'ottica del timore della commistione tra pubblico e privato soprattutto nella formazione, anche perché credo che sull'orientamento c'è una scommessa grande nel nostro Paese e il recovery investe moltissime risorse in questo”, ha detto il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, spiegando chge un orientamento scolastico già a partire dalle scuole medie è fondamentale perché molto spesso se i ragazzi non hanno idea delle nuove professioni che ci saranno in un quadro prospettico tra 5 o 10 anni, difficilmente riusciranno a scegliere in maniera consapevole”. “Non bisogna avere timore di portare le aziende all'interno delle scuole .- ha sottolineato il ministro - perché permette di capire ai ragazzi le prospettive e orientarli in maniera consapevole. Già dal primo anno, o al secondo delle scuole medie abbiamo una perdita delle ragazze verso le discipline Stem e lì dobbiamo intervenire presentando dei modelli in quell'ambito per riuscire a sopperire alle carenze che ci sono in tema lavorativo”. “Su questo le risorse di Next generation Eu sono importanti perché da lì riusciamo a creare un canale di connessione tra il mondo della scuola, l'università e il lavoro perché se manca queso orientamento il flusso di ingresso nel mondo del lavoro sarà maggiormente difficile”, ha concluso il ministro. Dai dati emerge, inoltre, come coloro che navigano in cattive acque economiche siano più propensi ad accettare qualsiasi lavoro in modo immediato (che a volte espone a rischi di sfruttamento e condizioni di lavoro inadeguate). (segue) (Rem)