Regno Unito: Buckingham Palace, principessa Beatrice aspetta un bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Beatrice aspetta un bambino la cui nascita è attesa in autunno. Lo ha annunciato Buckingham Palace. In un comunicato, il palazzo reale ha fatto sapere che la regina Elisabetta “è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia". La principessa, figlia maggiore del Duca e della Duchessa di York, ha sposato il magnate immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi in una cerimonia privata lo scorso luglio. In precedenza i due avevano rinviato la cerimonia a causa della pandemia di coronavirus. (Rel)