Covid: Ronzulli (FI), no a limitazioni partecipanti a eventi wedding

- Sulla ripartenza del settore del wedding, "non accetteremo, come si vocifera, un contingentamento degli invitati, esattamente come avviene adesso nei ristoranti e che di fatto renderebbe superfluo il green pass". Lo ha dichiarato la vicepresidente del gruppo Forza Italia (FI) al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, ospite ad "Agorà" su Rai 3. "Forza Italia chiedeva una data per far ripartire il mondo del wedding, un settore che ha bisogno di programmazione perché gli eventi come i matrimoni richiedono organizzazione, non si mettono in piedi dall'oggi al domani. Questa data è arrivata ed è stata fissata al 15 giugno", ha sottolineato Ronzulli, che ha aggiunto: "Forse poteva essere anticipata visto che per partecipare a matrimoni, cresime e feste sarà obbligatorio il green pass per essere certi che tra i presenti non ci siano positivi al Covid. In questo modo si crea dunque una bolla che abbatte il rischio contagio". (Rin)