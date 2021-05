Roma: Raggi, iniziato cantiere a via dei Cerchi, ridisegniamo carreggiata con ciclabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del cantiere per la riqualificazione di via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e della viabilità perimetrale del Circo Massimo, coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici, prevede la manutenzione della pavimentazione in sanpietrini in via dei Cerchi, l'eliminazione delle aree di parcheggio in prossimità delle attività commerciali e la realizzazione della pista ciclabile lato Circo Massimo che è la prosecuzione del tracciato di viale Aventino. Previsto il ripristino del selciato in via dell'Ara Massima di Ercole al posto della pavimentazione in asfalto e il rifacimento dei marciapiedi. Si tratta di un lavoro previsto nel piano Sanpietrini, iniziato già con gli interventi di Piazza Venezia e via IV Novembre. (Rer)