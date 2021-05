Polonia: vicepremier Kaczynski potrebbe ricandidarsi alla guida del PiS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricandidatura di Jaroslaw Kaczynski alla guida del partito polacco Diritto e giustizia (PiS) è molto probabile. Lo ha ammesso lo stesso leader di PiS all'emittente radiofonica "Polskie Radio". A proposito di quando potrà avvenire il congresso di partito, il vicepremier polacco afferma che dipende dalla situazione epidemiologica dovuta al coronavirus. Non appena lo consentiranno le condizioni sanitarie si farà e quel che è certo è che "tutto indica che durante il congresso mi candiderà di nuovo alla guida della formazione", ha dichiarato. Pur definendosi "un leader uscente", Kaczynski afferma che qualcuno nella sua posizione "non dovrebbe indicare il proprio successore perché lo appesantirebbe invece di dargli forza". "Di certo all'orizzonte del nostro partito, anzi, all'orizzonte della nostra politica e di quella europea brilla luminosa la stella del nostro attuale premier", ha affermato il leader del PiS riferendosi a Mateusz Morawiecki. Kaczynski nell'intervista ammette che potrebbe sorgere comunque per lui la necessità di disfarsi e distribuire alcune funzioni. (Vap)