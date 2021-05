Imprese: Snam, Rina e Giva, primo test al mondo con mix gas e idrogeno nella lavorazione dell’acciaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa sperimentazione è una tappa propedeutica alla progressiva introduzione di idrogeno a zero emissioni, prima in blending con il gas naturale e poi in forma pura, in alcuni processi di produzione dell'acciaio: Snam mette a disposizione le proprie capacità progettuali e di ricerca e la propria infrastruttura per dare un contributo alla creazione di una filiera nazionale dell'idrogeno e al raggiungimento degli obiettivi climatici italiani ed europei", ha aggiunto. “Questo test è la dimostrazione concreta che la filiera italiana dell'idrogeno può contribuire significativamente a decarbonizzare settori energivori e complessi come quello siderurgico: come Rina siamo orgogliosi di essere parte attiva del processo di transizione energetica in atto, in particolar modo in occasioni come questa, quando possiamo mettere a sistema le nostre competenze in ambito energetico e industriale", ha continuato Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato di Rina. “Per il nostro gruppo l'idrogeno può rappresentare un grande alleato: da un lato le normative sempre più stringenti in termini di emissioni di CO2, unite alla volontà di diminuire l'impatto ambientale delle nostre produzioni, ci obbligano a trovare una soluzione; dall'altro, l'applicazione di idrogeno può rivelarsi mercato trainante per valvole e attuatori, prodotti da aziende del gruppo”, ha aggiunto Jacopo Longhi Vienna (direzione Giva). (segue) (Com)