Imprese: Snam, Rina e Giva, primo test al mondo con mix gas e idrogeno nella lavorazione dell’acciaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo della miscela selezionata di idrogeno e gas naturale, prosegue la nota, ha consentito di effettuare la prova senza alcuna modifica impiantistica e non ha avuto impatti né sulle apparecchiature in uso (bruciatori industriali) né sulle caratteristiche del prodotto finale trattato termicamente. Il potenziale del progetto in termini di sostenibilità ambientale e competitività economica è rilevante: si stima infatti che l'utilizzo permanente di una miscela del 30 per cento di idrogeno verde, ottenuto cioè con fonti rinnovabili, sul totale del gas consumato dai tre stabilimenti di forgiatura del Gruppo Giva porterebbe a una riduzione delle emissioni di CO2 nell'ordine delle 15 mila tonnellate annue, l'equivalente di circa 7.500 auto. Il conseguente risparmio economico sulle quote CO2 emesse sarebbe pari a circa 800 mila euro annui (al valore attuale di acquisto delle quote). Questa soluzione garantirebbe al contempo la valenza ed integrità del processo di produzione di forgiati in acciaio e la sua sostenibilità in termini ambientali nel lungo periodo. L'impiego dell'idrogeno in applicazioni industriali cosiddette "hard-to-abate" come la siderurgia, prosegue la nota, avrà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica nazionali e comunitari al 2050. In prospettiva, l'idrogeno verde rappresenta la soluzione ideale per la produzione e lavorazione di acciaio a zero emissioni di CO2. (Com)