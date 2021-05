Torino: capriolo ferito lungo la tramvia Sassi-Superga, salvato e operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era fermo, accovacciato a terra, sotto le fronde degli alberi, lungo il percorso della tramvia che da Sassi porta a Superga, a Torino. Aveva il bacino fratturato, la mandibola rotta, oltre a una ferita sul dorso. Per questo non si muoveva. Per questo non riusciva a reggersi sulle zampe. A salvarlo, ieri mattina, sono stati i tecnici del Canc, centro animali non convenzionali del Dipartimento di Scienze Veterinarie che ha sede a Grugliasco. Si tratta di un capriolo maschio, di circa 3 anni. Animale che oggi sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, cui seguiranno una lunga degenza e la riabilitazione. Il capriolo è stato recuperato grazie ad un’apposita cassa per il trasporto di animali selvatici in difficoltà. Poi è stato portato al Canc per i controlli del caso da parte dei veterinari del centro specializzato. I controlli, compresa una radiografia, hanno consentito di verificare l'entità delle ferite. E' probabile che il capriolo si sia fatto male tentando di scavalcare la recinzione che delimita la linea tramviaria. Per il personale del Canc il salvataggio del capriolo è il centesimo intervento dall’inizio dell’anno e rientra tra quelli previsti dalla convenzione attivata dalla Città Metropolitana, che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, oltre che del personale della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana, nel servizio “Salviamoli Insieme on the road”, che prevede il recupero in campo della fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini. (Rpi)