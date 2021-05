Senato: prosegue occupazione Aula di membri Ac su diritto di parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte bianca per i quattro senatori di Alternativa c'è che da ieri sera, dopo la chiusura della seduta, hanno occupato l'aula di palazzo Madama. Lo riferisce una nota di Alternativa c'è (Ac). Si tratta dei senatori Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Mattia Crucioli. Protestano contro quanto detto ieri dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha annunciato una decisione della Giunta per il regolamento presa lo scorso 11 maggio. La presidente ha comunicato che Alternativa c'è non sarà riconosciuta come componente del Senato e che il diritto di prendere la parola in dissenso dal gruppo Misto, del quale fa parte Alternativa c'è, sarà deciso di seduta in seduta dai capigruppo di tutti gli altri partiti. "Potremo parlare solo quando non daremo fastidio, cioè mai", dicono i quattro senatori. Momenti di tensione poi nella notte in Aula: i questori di palazzo Madama, Laura Bottici del Movimento cinque stelle e Antonio De Poli di Forza Italia, per liberare l'Aula occupata hanno minacciato i quattro senatori di spegnere le luci nell'emiciclo e di farli allontanare a forza dall'Aula, sottolineando il divieto di fare dirette dall'interno dell'Aula. Alla fine i questori hanno soprasseduto lasciando i senatori di Alternativa C'è ai loro posti in Aula. (segue) (Com)