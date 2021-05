Senato: prosegue occupazione Aula di membri Ac su diritto di parola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina poi i servizi per la sanificazione dell'Aula sono stati espletati alla presenza dei senatori, che hanno occupato i posti della presidenza manifestando l'intenzione di prolungare la loro protesta nonostante l'apertura dei lavori sia prevista per le 9:30 con un ordine del giorno che prevede "Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione" e, alle 18:30, l'informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla "sicurezza del Mediterraneo". I senatori "sono provati per la notte passata senza dormire, sui banchi dell'emiciclo, ma decisi a proseguire la loro lotta per avere quello che è sempre spettato loro come parte del gruppo Misto: tre minuti di tempo per intervenire e dire la loro se non sono d'accordo con le scelte del gruppo Misto", conclude la nota. (Com)