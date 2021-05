Imprese: Cina, Huawei e Unicom approfondiscono l'alleanza 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Unicom ha registrato un aumento del 21,2 per cento su base annua dell'utile netto nel primo trimestre, grazie agli sforzi per promuovere la trasformazione digitale e una crescita di alta qualità. L'utile netto attribuibile alla società madre ha superato 1,69 miliardi di yuan (260,7 milioni di dollari), ha fatto sapere China Unicom in una dichiarazione alla Borsa di Shanghai. Gli utenti 5G dell'azienda cinese sono aumentati di 21,02 milioni durante il primo trimestre, portando il numero totale a 91,85 milioni. (Cip)