Terrorismo: più di 300 marocchini ancora nelle mani dello Stato islamico

- I servizi di sicurezza di Rabat hanno individuato 391 bambini marocchini ancora nella zona siro-irachena nelle mani di Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano algerino “Assabah”, centinaia di minori marocchini risiedono ancora nelle zone di conflitto in Siria e Iraq e pochi di loro sono riusciti finora a raggiungere il Marocco. Secondo le intime rilevazioni dell’Ufficio centrale delle indagini di giustizia, infatti, 82 bambini sono rientrati in Marocco dalle zone di conflitto. Un totale di 288 donne risultano ancora in Iraq e in Siria, mentre 99 sono riuscite a tornare nel Regno nordafricano. “Assabah” riferisce che sono ancora presenti 1.659 combattenti marocchini oltreconfine: di questi, 225 sono noti ai servizi di sicurezza per terrorismo. In tutto, il Marocco ha visto il ritorno 270 “foreign fighters”, di cui 137 sono già stato processati. Altri 745 combattenti stranieri marocchini sono stati uccisi nei combattimenti. (Mar)