Regno Unito: commissione parlamentare critica lentezza conversione a auto elettriche

- La commissione parlamentare della Camera dei comuni per i conti pubblici britannica ha affermato in un rapporto pubblicato oggi che il Regno Unito ha una "montagna da scalare" per riuscire a raggiungere i propri obiettivi di eliminare le auto a motore termico entro il 2035, aggiungendo si "non essere convinto" del fatto che il governo abbia "sufficientemente pensato" a come espandere l'infrastruttura necessaria per il caricamento dei veicoli elettrici. Come riporta il "Financial Times", il comitato ha fatto presente in un rapporto che, considerando che il numero di auto a emissioni "ultra-basse" venduto quest'anno conta solo per l'11 per cento del totale, sarà molto difficile far sì che quel numero "raggiunga il 100 per cento in soli 14 anni". Secondo il comitato, il governo "non ha focalizzato molta attenzione" al problema dell'accesso a impianti di caricamento per veicoli elettrici, dato che peraltro oltre un terzo delle case britanniche risulta non avere un vialetto in cui potrebbe essere installata una colonnina privata per il caricamento delle batterie. Ad oggi, il Regno Unito ha oltre 23 mila colonnine in oltre 15 mila postazioni, le quali sono state installate da compagnie private quali Bp, Ecotricity e Ubitricity, ma la copertura risulta essere molto discontinua, con quasi il 44 per cento delle stesse situate nella capitale Londra e nel suo circondario. A questo si aggiungerebbero i prezzi dei veicoli, secondo il comitato ancora "troppo alti per molti". (Rel)