Molise: Consiglio regionale su dislocazione territorio di una compagnia del Genio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nel corso della seduta di ieri ha approvato all'unanimità la mozione "Proposta di dislocazione di una compagnia del Genio militare, in pianta stabile, sul territorio regionale". Sono intervenuti per dichiarazione di voto il Consigliere Greco e il presidente della Regione Toma. Con questa iniziativa l'Assemblea regionale impegna il presidente della Regione ad adoperarsi affinché venga attuata la dislocazione in pianta stabile, di una compagnia del Genio Militare sul territorio regionale, per garantire la presenza di un'unità operativa militare in caso di eventi di pubblica calamità, con particolare riguardo ad eventi sismici. Ciò nella considerazione che le due brigate del Genio più prossime alla regione Molise hanno sede rispettivamente in Puglia e Campania. (Gru)