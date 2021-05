Marocco: nuova polemica per l’assenza dei ministri dalle sessioni del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ polemica in Marocco per l’assenteismo dei ministri dalla sessioni plenarie del Parlamento. La presenza di un solo ministro all’interrogazione parlamentare di lunedì 17 maggio ha fatto arrabbiare i deputati di maggioranza e di opposizione. Tutti hanno criticato il ricorrente assenteismo dei ministri, ignorando “le disposizioni della Costituzione”. Il quotidiano “Al Ahdath Al Maghribia” riferisce che i deputati considerano le ricorrenti assenze dei ministri "un disprezzo per questa istituzione e un tentativo di rendere insignificante l'esercizio parlamentare". Il presidente del gruppo del partito Al Istiqal, Noureddine Mediane, ha sottolineato l'assenza di 24 dei ministri su 25, invitando la presidenza della Camera dei rappresentanti a reagire a questa violazione della Costituzione che – a suo dire - sostiene la cooperazione tra potere esecutivo e legislativo. (Mar)