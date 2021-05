Cina: 671 milioni di utenti hanno usufruito dello streaming online nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di utenti di servizi di live streaming online in Cina ha raggiunto i 617 milioni nel 2020. Lo riferisce un rapporto sullo sviluppo del live streaming dell'Associazione cinese delle arti performative. Il numero di account di live streaming ha superato i 130 milioni entro la fine del 2020, afferma il rapporto. Il live streaming in Cina stava già fiorendo anche prima dell'epidemia di Covid-19, con il mercato del settore stimato in oltre 193 miliardi di yuan (circa 30 miliardi di dollari) nel 2020. Alla fine del 2020, la Cina contava quasi seimila unità di business Internet qualificate per offrire servizi di live streaming online, comprese circa 20 piattaforme leader, mentre nove piattaforme di live streaming sono state quotate in borsa. (Cip)