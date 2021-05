Russia-Azerbaigian: fonti stampa, premier Asadov da oggi in visita a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier azerbaigiano, Ali Asadov, sarà oggi e domani in visita a Mosca. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti” che cita una fonte diplomatica a Baku. Asadov sarà ricevuto dal primo ministro russo Mikhail Mishustin. "Il 19 maggio, il primo ministro Ali Asadov partirà per una visita ufficiale in Russia. Il 20 maggio, il primo ministro e la delegazione incontreranno il premier russo Mishustin e vari membri del governo", ha detto la fonte dell'agenzia. (Rum)