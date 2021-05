Russia: Duma adotta ritiro dal Trattato sui Cieli aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sostegno è unanime", ha detto il presidente della Duma di Stato, Vjacheslav Volodin, dopo aver riassunto i risultati delle votazioni. Ieri, anche la commissione per gli affari internazionali della Duma ha sostenuto all'unanimità il ritiro dal trattato. Il Trattato sui Cieli aperti, che concede agli Stati membri il diritto di sorvolare i rispettivi territori per osservare l'attività militare e regola tali voli, è diventato una delle misure di rafforzamento della fiducia in Europa dopo la Guerra Fredda. Il trattato è stato firmato a Helsinki il 24 marzo 1992 e ratificato dalla Russia il 26 maggio 2001. A maggio del 2020, gli Stati Uniti hanno avviato la procedura di ritiro del Trattato che si è conclusa il 22 novembre. In risposta a questa decisione, il 15 gennaio il ministero degli Esteri russo ha annunciato l'avvio di procedure interne per il ritiro dal trattato. Il presidente russo Vladimir Putin ha quindi presentato alla Duma un disegno di legge per il ritiro dall'accordo. (Rum)