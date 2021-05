Polonia: Kidawa-Blonska (Po), il partito migliori la comunicazione e ricostruisca fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Piattaforma civica deve migliorare la sua comunicazione interna e ricostruire la fiducia degli elettori. Lo ha detto Malgorzata Kidawa-Blonska, ex candidata presidenziale del partito e vicepresidente del Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", i parlamentari della formazione si sono riuniti ieri in serata per discutere delle turbolenze interne dopo l'espulsione di due deputati, Ireneusz Ras e Pawel Zalewski. "E' stata una discussione interessante. Prova il fatto che se non fosse per il coronavirus, a causa del quale da molti mesi non possiamo riunirci e discutere normalmente, tanti problemi non ci sarebbero", ha detto Kidawa-Blonska. (segue) (Vap)