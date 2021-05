Polonia: Kidawa-Blonska (Po), il partito migliori la comunicazione e ricostruisca fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati espulsi hanno annunciato che ricorreranno contro la decisione di Piattaforma Civica. Secondo Jan Grabiec, portavoce di Po, i due avrebbero minato la stabilità del partito, "mettendone ripetutamente in discussione l'autorità". I due parlamentari appartengono a una fronda interna critica nei confronti dell'attuale dirigenza della formazione e hanno firmato un appello al cambiamento. Per i detrattori si tratterebbe di un elemento di rivalità interna in vista delle elezioni dei nuovi vertici regionali e locali del partito il prossimo autunno, seppure non del suo leader, Borys Budka, scelto nel gennaio del 2020. Tra i firmatari dell'appello figura anche il predecessore di Budka, Grzegorz Schetyna. Un altro fattore di discordia sono i consensi di Po, che secondo le ultime rilevazioni sono significativamente scesi. (Vap)