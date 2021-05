Malawi: Covid, autorità costrette a distruggere 19 mila dosi di vaccino scadute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Malawi dovranno distruggere più di 19 mila dosi di vaccini AstraZeneca entro la giornata di oggi dal momento che sono scaduti e non ci sono dati sufficienti per sapere se sono sicuri per l'uso, in base alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui nelle intenzioni delle autorità la mossa risponde a un tentativo di invogliare i cittadini malawiani a vaccinarsi. Si tratta del primo Paese africano costretto a smaltire pubblicamente i vaccini scaduti. Finora il tasso di assorbimento dei vaccini del Covid-19 in Malawi è stato basso, principalmente a causa della diffusa disinformazione sul loro utilizzo. I funzionari sanitari del Paese temono che l'uso di vaccini oltre la data di scadenza ridurrà ulteriormente la fiducia dei cittadini, tuttavia il governo del Malawi si è detto ottimista sul fatto che la diffusione migliorerà una volta che riceverà il prossimo lotto nell’ambito del meccanismo Covax. Più di 330 mila persone in Malawi sono stati vaccinati finora.(Res)