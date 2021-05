Turchia: ministro Interno, sventato attacco con droni a base militare a Diyarbakir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due droni hanno tentato senza successo di attaccare la base militare turca nella città di Diyarbakir, nel sud-est della Turchia. Lo ha detto il ministro turco dell’Interno, Suleyman Soylu, citato dall'agenzia di stampa governativa "Anadolu". "I due droni – continua Soylu nel suo tweet – sono stati neutralizzati con successo, non ci sono state vittime né feriti". L'attacco, secondo il governatorato di Diyarbakir, sarebbe avvenuto la scorsa notte intorno alle 00:30 presso la principale base di comando degli aerei da combattimento nella città a maggioranza curda. Il ministero della Difesa turco ha aggiunto che "è stato innalzato il livello di sicurezza nella base militare, ma grazie all'attenzione del nostro personale e alle misure già in atto non sono stati riportati danni né feriti". (Tua)