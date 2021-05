Sicurezza: Lamorgese, al lavoro per tutelare attività economiche da insidie mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale sta lavorando da più di un anno "per rafforzare il cordone di sicurezza intorno alle aziende e alle attività economiche che, proprio in questa fase di riaperture ma anche di persistente vulnerabilità finanziaria dovuta a una crisi senza precedenti, sono insidiate su più fronti dalla strategia di espansione delle mafie". Lo riferisce una nota del ministero dell'Interno. "I report periodici dell’organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni nell’economia da parte della criminalità di tipo mafioso - che ho voluto insediare già nella primavera del 2020 - ci consentono di sfruttare al meglio una rete di sensori diffusa in tutto il Paese", dichiara la ministra Luciana Lamorgese, a margine del quinto report diffuso oggi dall’organismo permanente, presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, direttore centrale della Polizia criminale, e composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del dipartimento della Polizia penitenziaria, nonché della Direzione investigativa antimafia (Dia) e della Direzione centrale per i servizi antidroga. (segue) (Com)