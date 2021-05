Romania: a breve green pass che servirà per spostarsi liberamente a livello Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è pronta a introdurre il green pass o certificato vaccinale che servirà per spostarsi liberamente a livello europeo. Lo ha detto il portavoce del Servizio speciale di telecomunicazioni (Sts), Catalin Chirca, in un intervento all'emittente radio pubblica. Chirca ha precisato che si sta già lavorando a un sistema informatico che prevede l’apertura di un portale da dove i cittadini scaricheranno gratuitamente il loro certificato vaccinale e un'applicazione che permetterà la verifica dei certificati emessi. Il Commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, ha spiegato che, attualmente, sono 18 i Paesi membri che hanno previsto dei test per collegare i loro database stabiliranno con la piattaforma europea di scambio di informazioni. La Romania ha programmato per il 21 maggio il suo test di interoperatività. Il green pass, che conterrà un codice QR, agevolerà la libera circolazione nell'Ue durante la pandemia di Covid-19, certificando che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o, a seconda del caso, che ha un recente tampone negativo oppure ha superato il contagio del virus.(Rob)