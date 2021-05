Abruzzo: Consiglio regionale approva legge revisione confini parco Velino-Sirente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Com'era facilmente prevedibile l'approvazione da parte del Consiglio regionale, a maggioranza, del progetto di legge sulla ridefinizione dei confini del Parco regionale Velino Sirente ha scatenato una serie di vivaci reazioni. Secondo il Consigliere regionale Giorgio Fedele (M5S) con questa decisione "Lega, Fratelli D'Italia e Forza Italia hanno cancellato dalla storia dell'Abruzzo circa 14 mila ettari di parco Regionale Sirente Velino. Una legge passata in aula con tutti i voti del centrodestra. La Giunta del presidente Marsilio si è confermata una sciagura per la nostra regione verde che da oggi, purtroppo, a causa di questi signori, è un po' meno verde. E mentre dal Governo nazionale e in Europa guardano sempre di più alla transazione ecologica, la tutela ambientale e il green, in un momento in cui l'Unesco riconosce il valore del Parco della Maiella e i parchi nazionali sono la meta di tanti turisti che scelgono di rimanere nei confini nazionali per le vacanze, il Presidente romano in Abruzzo taglia 14mila ettari di parco, tirando uno schiaffo in faccia alle migliaia di cittadini che da oltre un anno combattono per tutelare il proprio territorio. Questa è una vergogna che peserà sulle loro coscienze politiche per sempre, e se mai volessero dimenticare quello che hanno fatto all'Abruzzo noi saremo sempre pronti a ricordare che sono stati gli autori consapevoli di questo scempio". (segue) (Gru)